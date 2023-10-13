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    Рублев: Димитрова очень сложно победить, когда он в такой форме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Григор Димитров Юго Эмбер
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над французом Юго Эмбером в четвертьфинале турнира в Шанхае.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «В матче в Пекине мы оба показали отличный теннис, и у меня были шансы. Я подавал на матч. Он играл очень хорошо в той встрече. После я пытался проанализировать, что я сделал не так в этой игре. Сегодня я старался не совершать тех же ошибок и у меня все получилось очень хорошо. Я рад выиграть в двух сетах. Я провел отличный матч и рад сегодняшней победе.

    Полуфинал с Димитровым? Это будет трудный матч. Григор — мой друг, он мне нравится, и он действительно отличный игрок. Его очень сложно победить, когда он в такой форме. На этой неделе он играет очень хорошо», — приводит слова Рублева пресс-служба АТР.

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