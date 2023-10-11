Димитров: Знал, что должен постоянно оказывать на Алькараса давление

Болгарский теннисистотреагировал на победу над испанцемв 4-м раунде «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Болгарин победил в трех партиях со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

«Я остался в игре, и это было важно, особенно после первого сета. Я отлично подавал в первом сете, и Алькарас допустил несколько ошибок. Я заставлял его совершать ошибки. Во втором сете я смог лучше прочитать его игру, а третий сет стал игрой в кошки-мышки. Думаю, мы оба провели хороший третий сет. Карлос допустил несколько ошибок, а я был силён и отлично подавал, когда это было необходимо. Я знал, что мне нужно делать. Знал, что должен постоянно оказывать на Карлоса давление», — цитирует Димитрова пресс-служба ATP.