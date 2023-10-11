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    Димитров: Знал, что должен постоянно оказывать на Алькараса давление

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Григор Димитров Карлос Алькарас
    Болгарский теннисист Григор Димитров отреагировал на победу над испанцем Карлосом Алькарасом в 4-м раунде «Мастерса» в Шанхае (Китай).

    Григор Димитров
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    Григор Димитров

    Болгарин победил в трех партиях со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

    «Я остался в игре, и это было важно, особенно после первого сета. Я отлично подавал в первом сете, и Алькарас допустил несколько ошибок. Я заставлял его совершать ошибки. Во втором сете я смог лучше прочитать его игру, а третий сет стал игрой в кошки-мышки. Думаю, мы оба провели хороший третий сет. Карлос допустил несколько ошибок, а я был силён и отлично подавал, когда это было необходимо. Я знал, что мне нужно делать. Знал, что должен постоянно оказывать на Карлоса давление», — цитирует Димитрова пресс-служба ATP.

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