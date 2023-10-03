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    Кудерметова обыграла украинку Цуренко в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис Вероника Кудерметова WTA
    Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине (Китай), призовой фонд которого составляет 8,1 миллиона долларов.

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    В матче второго раунда Кудерметова одержала волевую победу над украинкой Лесей Цуренко — 3:6, 6:0, 6:0.

    Игра продолжалась 1 час 45 минут.

    Вероника за это время выполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Кудерметовой станет чемпионка US Open-2023 американка Кори Гауфф.

    Еще в одном матче Ига Свентек выиграла у француженки Варвары Грачевой со счетом 6:4, 6:1. В следующем раунде польская теннисистка встретится с соотечественницей Магдой Линетт.

    Напомним, Кудерметова на прошлой неделе стала победительницей турнира в Токио.

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