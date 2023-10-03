Кудерметова обыграла украинку Цуренко в Пекине

В матче второго раунда Кудерметова одержала волевую победу над украинкой Лесей Цуренко — 3:6, 6:0, 6:0.
Игра продолжалась 1 час 45 минут.
Вероника за это время выполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Кудерметовой станет чемпионка US Open-2023 американка Кори Гауфф.
Еще в одном матче Ига Свентек выиграла у француженки Варвары Грачевой со счетом 6:4, 6:1. В следующем раунде польская теннисистка встретится с соотечественницей Магдой Линетт.
Напомним, Кудерметова на прошлой неделе стала победительницей турнира в Токио.