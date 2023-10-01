Димитров: Вижу, что прибавляю, но способен играть еще сильнее

Болгарский теннисист(19) рассказал о своих эмоциях после победы над датчанином(4) во втором круге турнира ATP 250 в Пекине и заявил, что способен еще прибавить.

«‎Я сосредоточился на уровне своего тенниса. В этом году я проиграл довольно похожих матчей против нескольких подобных игроков, поэтому мне очень хотелось повысить свой уровень игры.

Я всё ещё чувствую, что мог бы местами сыграть немного лучше, но победа есть победа. Мне просто нужно немного подумать о том, что я могу улучшить в своей игре. Я вижу определённый прогресс с первого до сегодняшнего матча, но всё ещё верю, что могу ещё немного прибавить»‎, — сказал Димитров в интервью после победы над Руне.

Григор Димитров был третьей ракеткой мира в 2017 году. Всего выиграл 8 турниров серии АТР, три раза выходил в полуфиналы турниров Большого шлема. Сейчас в рейтинге располагается на 19 месте.