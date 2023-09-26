Хачанов выиграл турнир в Чжухае

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
Уроженец Москвы победил в двух партиях со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты.
На счету россиянина девять эйсов и три двойные ошибки. Японец выполнил две подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Карену удалось реализовать три брейк-пойнта из восьми. Ёсихито сделал один брейк при шести брейк-пойнтах.
Призовой фонд турнира в Чжухае составил $ 981 785.
Для Хачанова эта победа стала первой на турнирах ATP в этом году.