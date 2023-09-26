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    Хачанов выиграл турнир в Чжухае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Ёсихито Нисиока
    На турнире в Чжухае (Китай) закончился финальный матч. Россиянин Карен Хачанов играл с Ёсихито Нисиокой из Японии.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Уроженец Москвы победил в двух партиях со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты.

    На счету россиянина девять эйсов и три двойные ошибки. Японец выполнил две подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Карену удалось реализовать три брейк-пойнта из восьми. Ёсихито сделал один брейк при шести брейк-пойнтах.

    Призовой фонд турнира в Чжухае составил $ 981 785.

    Для Хачанова эта победа стала первой на турнирах ATP в этом году.

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