Хачанов выиграл турнир в Чжухае

На турнире в Чжухае (Китай) закончился финальный матч. Россияниниграл сиз Японии.

Уроженец Москвы победил в двух партиях со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты.

На счету россиянина девять эйсов и три двойные ошибки. Японец выполнил две подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Карену удалось реализовать три брейк-пойнта из восьми. Ёсихито сделал один брейк при шести брейк-пойнтах.

Призовой фонд турнира в Чжухае составил $ 981 785.

Для Хачанова эта победа стала первой на турнирах ATP в этом году.