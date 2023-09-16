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    Чесноков прокомментировал реакцию Серены Уильямс на дисквалификацию Халеп

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Симона Халеп Серена Уильямс
    Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков выразил мнение, что поведение американской теннисистки Серены Уильямс по отношению к румынке Симоне Халеп неэтичное и отвратительное.

    Симона Халеп
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    Симона Халеп

    В соцсетях Уильямс заявила, что Халеп из-за допинга украла у нее победу на ТБШ.

    «Я не знаю, как запрещенное вещество попало в организм Халеп, допускаю, что она не знала, что принимала допинг. Что касается, Серены, мне кажется ее поведение отвратительным и неэтичным, тем более что сама она получала терапевтические исключения, которые многим другим никогда бы не дали», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

    12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Халеп до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил.

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