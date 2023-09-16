Чесноков прокомментировал реакцию Серены Уильямс на дисквалификацию Халеп

Бывшая девятая ракетка миравыразил мнение, что поведение американской теннисисткипо отношению к румынкенеэтичное и отвратительное.

В соцсетях Уильямс заявила, что Халеп из-за допинга украла у нее победу на ТБШ.

«Я не знаю, как запрещенное вещество попало в организм Халеп, допускаю, что она не знала, что принимала допинг. Что касается, Серены, мне кажется ее поведение отвратительным и неэтичным, тем более что сама она получала терапевтические исключения, которые многим другим никогда бы не дали», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Халеп до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил.