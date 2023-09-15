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    Медведев выбрал идеального теннисиста

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев составил идеального теннисиста.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Форхенд — Роджер Федерер. Думаю, это был его лучший удар. Как только ты играл ему под форхенд, возникали проблемы.

    Бэкхенд — Доминик Тим. Мне просто нравится, когда он вколачивает бэкхенд по линии или кроссом. Считаю, он действительно здорово это делает.

    Подача — Ник Кирьос. Для его роста у него одна из лучших подач в истории — такая мощь и точность.

    Прием — Новак Джокович. На протяжении всей карьеры он невероятно принимает.

    Слайс — Стив Джонсон и Роджер Федерер. Слайс Джонсона очень хорош. И у Роджера тоже невероятный слайс.

    Игра у сетки — Ник Кирьос и Роджер Федерер. Я играл против них обоих, и когда они выходят к сетке, тебе очень сложно что-то сделать.

    Мягкий удар — Корентен Муте.

    Скорость — Даниил Медведев. Карлос Алькарас невероятно быстрый. Возможно, самый быстрый игрок, которого я видел. Но мне нравится то, как я бегаю, так что выберу себя.

    Гибкость — Новак Джокович. То, как он тянется и все равно выполняет удар, — невероятно.

    Психологическая стойкость — Рафаэль Надаль, определенно.

    Желание побеждать — Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Учитывая то, чего они смогли достичь за карьеру, я выберу обоих.

    Празднования — Даниил Медведев. Мне нравятся мои. Потому что я стараюсь подходить к ним с юмором», — сказал Медведев в интервью пресс-службе ATP.

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