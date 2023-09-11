Тарпищев объяснил, почему Медведев уступил Джоковичу в финале US Open

Президент федерации тенниса Россиипрокомментировал поражениеот сербав финале Открытого чемпионата США.

«Пик формы у Дани пришелся на Алькараса. Но, наверное, результат в матче сегодня зависел от того, насколько восстановился Медведев по нервной нагрузке за четвертьфинал и полуфинал. Потому что концовка турнира легче была у Джоковича.

Он реально не восстановился до конца психологически. Нервная нагрузка была неадекватной. И ему не хватило немножко терпения в игре. Если бы играли завтра, был бы другой теннис.

Джокович тактически сыграл грамотно. Первый мяч варьировал, с задней линии он играл разнообразно и много резал слева. За счет этого сбивал Медведева. В принципе, по сегодняшнему состоянию, несмотря на то, что игра смотрелась и была интересна для болельщиков, конечно, достоинство Джоковича в стабильности и грамотной игре в тактическом плане была чуть выше чем у Медведева.

Все равно Медведева надо похвалить за эти две недели, которые он сыграл на US Open. Он продемонстрировал выдающуюся игру против Алькараса. Это турнир с большим знаком плюс для него», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Джокович четвертый раз в карьере стал чемпионом US Open и выиграл 24-й турнир «Большого шлема».