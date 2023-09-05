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    Веснина: Соболенко сейчас очень сильна

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Елена Веснина Дарья Касаткина Арина Соболенко
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на поражение россиянки Дарьи Касаткиной от белоруски Арины Соболенко (1:6, 3:6) в 1/8 финала US Open 2023.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Соболенко сейчас очень сильна. У Даши в принципе было не очень много шансов, потому что ее стиль заточен больше на ошибки соперниц, а у Арины очень мощный теннис, хорошая первая подача. В этом матче все зависело от игры Соболенко, как она будет чувствовать себя на задней линии.

    Арина просто не дала никаких шансов Касаткиной, она ее, можно сказать, снесла с корта. Соболенко превосходила Дашу по всем аспектам игры, и той было очень сложно что-либо противопоставить. Во втором сете Касаткина попыталась нащупать слабые места в игре соперницы, но по итогу ей не хватило мощи», — сказала Веснина «СЭ».

    В 1/4 финала US Open Соболенко сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

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