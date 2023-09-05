Веснина: Соболенко сейчас очень сильна

Олимпийская чемпионкаотреагировала на поражение россиянкиот белоруски(1:6, 3:6) в 1/8 финала US Open 2023.

«Соболенко сейчас очень сильна. У Даши в принципе было не очень много шансов, потому что ее стиль заточен больше на ошибки соперниц, а у Арины очень мощный теннис, хорошая первая подача. В этом матче все зависело от игры Соболенко, как она будет чувствовать себя на задней линии.

Арина просто не дала никаких шансов Касаткиной, она ее, можно сказать, снесла с корта. Соболенко превосходила Дашу по всем аспектам игры, и той было очень сложно что-либо противопоставить. Во втором сете Касаткина попыталась нащупать слабые места в игре соперницы, но по итогу ей не хватило мощи», — сказала Веснина «СЭ».

В 1/4 финала US Open Соболенко сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.