Свитолина отреагировала на свой вылет с US Open 2023

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисисткавысказалась о своем вылете с US Open 2023.

«Если честно, когда я начинала играть в марте, то ставила цель войти в топ-100. Безусловно, я довольна своими матчами. Конечно, были и разочарования, и, вспоминая их сегодня, я хотела бы сыграть лучше, например, в полуфинале Уимблдона.

Но, в конце концов, я и не ожидала от себя такого высокого уровня на Уимблдоне. На "Ролан Гаррос" я тоже сыграла очень уверенно. В целом я очень довольна турнирами и сезоном, я близка к возвращению в топ-20. Да, я вынесу из этого сезона много положительного», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Свитолина в трех партиях уступила американке Джессике Пегуле — 4:6, 6:4, 2:6.