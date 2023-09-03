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    Свитолина отреагировала на свой вылет с US Open 2023

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Элина Свитолина
    Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о своем вылете с US Open 2023.

    Элина Свитолина
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    Элина Свитолина

    «Если честно, когда я начинала играть в марте, то ставила цель войти в топ-100. Безусловно, я довольна своими матчами. Конечно, были и разочарования, и, вспоминая их сегодня, я хотела бы сыграть лучше, например, в полуфинале Уимблдона.

    Но, в конце концов, я и не ожидала от себя такого высокого уровня на Уимблдоне. На "Ролан Гаррос" я тоже сыграла очень уверенно. В целом я очень довольна турнирами и сезоном, я близка к возвращению в топ-20. Да, я вынесу из этого сезона много положительного», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

    Свитолина в трех партиях уступила американке Джессике Пегуле — 4:6, 6:4, 2:6.

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