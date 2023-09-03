Рублёв пробился в 1/8 финала US Open

Россиянинпробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису.

В матче третьего круга US Open российский теннисист за 2 часа 34 минуты одержал победу над представителем Франции Артуром Риндеркнешем со счётом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

8-я ракетка мира Рублёв десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов.

Риндеркнеш, занимающий 73-ю строчку в рейтинге ATP, выполнил 16 эйсов, пять раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Рублёв сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером, 123-й ракеткой мира.