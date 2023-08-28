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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
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    Соболенко: Перед US Open я показывала отличный теннис

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Арина Соболенко
    Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чего ждет от Открытого чемпионата США 2023.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Я показывала отличный теннис, много хороших матчей на прошлой неделе. Это мне и было нужно перед US Open. Я больше думала о том, чтобы наращивать свою игру для US Open и быть готовой к этому турниру. Чувствую себя отлично. Вынесенные уроки — продолжать бороться, несмотря ни на что, просто продолжать работать», — сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом соревнований.

    US Open 2023 начнется в Нью-Йорке 28 августа. На старте соревнований Соболенко встретится с бельгийкой Мариной Заневской.

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