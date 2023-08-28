Соболенко: Перед US Open я показывала отличный теннис

Вторая ракетка мира, белорусская теннисисткарассказала, чего ждет от Открытого чемпионата США 2023.

«Я показывала отличный теннис, много хороших матчей на прошлой неделе. Это мне и было нужно перед US Open. Я больше думала о том, чтобы наращивать свою игру для US Open и быть готовой к этому турниру. Чувствую себя отлично. Вынесенные уроки — продолжать бороться, несмотря ни на что, просто продолжать работать», — сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом соревнований.

US Open 2023 начнется в Нью-Йорке 28 августа. На старте соревнований Соболенко встретится с бельгийкой Мариной Заневской.