ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру
  • 11:43
    • «ПСЖ» объявил о подписании Дембеле
  • 11:07
    • Официально: Гарри Кейн — игрок «Баварии»
  • 10:20
    • Касаткина на тай-брейке проиграла Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Монреале
  • 08:00
    • Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» в Кубке лиг
  • 08:15
    • Самсонова пробилась в 1/2 финала турнира в Монреале
    Все новости спорта

    Медведев: В матче с де Минором я должен был выигрывать первый сет. И следом второй

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Алекс де Минор Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от австралийца Алекса де Минора в четвертьфинале турнира в Торонто (Канада).

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Я чувствую это с начала 2023 года, и вот это повторилось. Мяч сразу изнашивается, становится очень большим и тяжёлым, соответственно, ему тяжело развивать скорость. Думаю, это выравнивает уровень всех игроков в туре.

    Вот почему игроки с такой мощью, как Давидович-Фокина, преуспевают здесь. Сегодня у меня было чувство, что нужно рисковать, чтобы превзойти такого игрока, как Алекс, но я допускал слишком много ошибок. В любом случае, даже если эти мячи мне не нравятся, я должен к ним адаптироваться. Абсолютный пример в этом — Новак. 17 лет назад всё вообще было иначе, а он продолжает побеждать.

    Алекс хорошо играл, мне показалось, что это был неплохой матч, но я определённо мог добиться большего успеха, выиграть первый сет, к примеру. Я имею в виду момент, когда вёл 5:1 на тай-брейке. Можно было отработать и лучше.

    Что касается Алекса, мне кажется, для победы над ним главное — это периодически его удивлять, потому что он всегда начеку, если честно, примерно как я. Ты должен делать ему сюрпризы в матче: внезапно нанести сильный удар, внезапно отправить мяч туда, куда он не ожидает. Но с нашими мячами это не столь важно, потому что, даже если ты бьёшь неожиданно, мяч всё равно летит так медленно, что у соперника есть время остановиться, оценить ситуацию, добежать, опять остановиться и так далее.

    Также мне кажется, что, играя с Алексом, нужно чаще ходить к сетке, но в то же время я не из тех ребят, кто любит такое.

    Не так уж и плохо, всё-таки я дошел до четвертьфинала "Мастерса". Но еще раз повторю, что в матче с де Минором я должен был выигрывать первый сет. И следом второй.

    Однако, как я сказал, здесь непростые условия. Мне не удалось их полностью контролировать, но я был не так далёк от победы. Так что это хороший знак.

    Когда ты близок к успеху, ты чувствуешь, что в следующие недели можешь найти путь к победам. И это то, что я планирую делать. До US Open остался всего один турнир. Да и в Цинциннати я люблю играть, там я приложу все усилия.

    Так что сейчас я немного расстроен, но уже жду предстоящих турниров. На данный момент не ощущаю сильного стресса», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» и на этот раз положит на лопатки «РБ Лейпциг»
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Арсенал» начнет сезон в АПЛ с крупной победы?
  • «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Локомотив» и «Крылья Советов» забьют друг другу
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры