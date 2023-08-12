Медведев: В матче с де Минором я должен был выигрывать первый сет. И следом второй

Российский теннисистпрокомментировал поражение от австралийцав четвертьфинале турнира в Торонто (Канада).

«Я чувствую это с начала 2023 года, и вот это повторилось. Мяч сразу изнашивается, становится очень большим и тяжёлым, соответственно, ему тяжело развивать скорость. Думаю, это выравнивает уровень всех игроков в туре.

Вот почему игроки с такой мощью, как Давидович-Фокина, преуспевают здесь. Сегодня у меня было чувство, что нужно рисковать, чтобы превзойти такого игрока, как Алекс, но я допускал слишком много ошибок. В любом случае, даже если эти мячи мне не нравятся, я должен к ним адаптироваться. Абсолютный пример в этом — Новак. 17 лет назад всё вообще было иначе, а он продолжает побеждать.

Алекс хорошо играл, мне показалось, что это был неплохой матч, но я определённо мог добиться большего успеха, выиграть первый сет, к примеру. Я имею в виду момент, когда вёл 5:1 на тай-брейке. Можно было отработать и лучше.

Что касается Алекса, мне кажется, для победы над ним главное — это периодически его удивлять, потому что он всегда начеку, если честно, примерно как я. Ты должен делать ему сюрпризы в матче: внезапно нанести сильный удар, внезапно отправить мяч туда, куда он не ожидает. Но с нашими мячами это не столь важно, потому что, даже если ты бьёшь неожиданно, мяч всё равно летит так медленно, что у соперника есть время остановиться, оценить ситуацию, добежать, опять остановиться и так далее.

Также мне кажется, что, играя с Алексом, нужно чаще ходить к сетке, но в то же время я не из тех ребят, кто любит такое.

Не так уж и плохо, всё-таки я дошел до четвертьфинала "Мастерса". Но еще раз повторю, что в матче с де Минором я должен был выигрывать первый сет. И следом второй.

Однако, как я сказал, здесь непростые условия. Мне не удалось их полностью контролировать, но я был не так далёк от победы. Так что это хороший знак.

Когда ты близок к успеху, ты чувствуешь, что в следующие недели можешь найти путь к победам. И это то, что я планирую делать. До US Open остался всего один турнир. Да и в Цинциннати я люблю играть, там я приложу все усилия.

Так что сейчас я немного расстроен, но уже жду предстоящих турниров. На данный момент не ощущаю сильного стресса», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.