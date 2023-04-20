Тарпищев: Рублев надо было не ехать на турнир в Боснии и Герцеговине

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
На прошлой неделе Рублев стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло. В решающем матче россиянин выиграл у датчанина Хольгера Руне.
«Я бы на месте Рублева не играл этот турнир, а готовился к Открытому чемпионату Франции.
Даниил Медведев вот правильно сделал, что взял паузу — пять турниров подряд играть, сколько можно?
Нервная усталость накапливается, и это становится проблемой. Надо подводить уже себя к Франции», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Первым соперником Рублева в Баня-Луке станет перуанец Хуан-Пабло Варильяс. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.