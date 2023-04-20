Тарпищев: Рублев надо было не ехать на турнир в Боснии и Герцеговине

Президент Федерации тенниса Россиисчитает, чтоследовало отказаться от участия в турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

На прошлой неделе Рублев стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло. В решающем матче россиянин выиграл у датчанина Хольгера Руне.

«Я бы на месте Рублева не играл этот турнир, а готовился к Открытому чемпионату Франции.

Даниил Медведев вот правильно сделал, что взял паузу — пять турниров подряд играть, сколько можно?

Нервная усталость накапливается, и это становится проблемой. Надо подводить уже себя к Франции», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Первым соперником Рублева в Баня-Луке станет перуанец Хуан-Пабло Варильяс. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.