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    Зверев: Я имел полное право назвать Медведева нечестным игроком

    Теннис Прогнозы на теннис Александр Зверев Даниил Медведев ATP
    Немецкий теннисист Александр Зверев в очередной раз высказался о том, что назвал Даниила Медведева нечестным игроком.

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    Словесная перепалка между Медведевым и Зверевым случилась на турнире в Монте-Карло. Немец был недоволен чересчур эмоциональным поведением соперника.

    «Он сказал, что я не должен был говорить таких вещей. Я думаю, что я тот человек, который имел на это полное право, потому что я никогда в жизни не использовал туалетный перерыв в своих интересах.

  • Медведев жестко ответил Звереву
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    • Я никогда не брал ненужный медицинский тайм-аут. Я выигрываю и проигрываю в теннисе, и я горжусь этим.

    Конечно, я иногда ломаю ракетки. Но я до последнего остаюсь спортсменом», — приводит слова Зверева Sportskeeda.

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