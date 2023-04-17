Зверев: Я имел полное право назвать Медведева нечестным игроком

Немецкий теннисиств очередной раз высказался о том, что назвалнечестным игроком.

Словесная перепалка между Медведевым и Зверевым случилась на турнире в Монте-Карло. Немец был недоволен чересчур эмоциональным поведением соперника.

«Он сказал, что я не должен был говорить таких вещей. Я думаю, что я тот человек, который имел на это полное право, потому что я никогда в жизни не использовал туалетный перерыв в своих интересах.

Я никогда не брал ненужный медицинский тайм-аут. Я выигрываю и проигрываю в теннисе, и я горжусь этим.

Конечно, я иногда ломаю ракетки. Но я до последнего остаюсь спортсменом», — приводит слова Зверева Sportskeeda.