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    Медведев жестко ответил Звереву

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев жестко отреагировал на слова немца Александра Зверева о нечестной игре.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я иду в туалет, затем проигрываю следующие два гейма, он подает на матч, и он говорит, что я хожу в туалет, чтобы заставить его играть хуже. Саша живет в своем собственном мире. Штука с палкой заставила его так сказать? Туалет? Ну, я хотел пописать. Что он хочет, чтобы я сделал? И давайте сделаем шаг за шагом. Итак, счет 3-2 у меня пять брейк-пойнтов или что-то вроде того. Ему удается удержать. Поздравляю.

    Саша не такой, как Каспер Рууд, он не такой, как Диего Шварцман, не такой, как Андрей Рублев. Когда он говорит, что кто-то нечестно играет, ты такой: "Хорошо, отлично". Посмотри на себя в зеркало.

    Если он скажет то же самое через неделю, это уже другая история. Если он передумает — другая. Я могу понять. После матча много чего может произойти. Я не собираюсь слишком вдаваться в подробности. Просто скажу, что мы никогда не были близкими друзьями, может быть, только в юниорах. Это только он в своих поздравительных речах говорит что-то вроде того, что он дружит со мной и моей женой, что, конечно, не так с давних пор. Я никогда этого не говорил.

    Так что, да, это меня нисколько не разочаровывает, но опять же, если через неделю он продолжит говорить, что ж, я приду к нему в раздевалку и скажу: "Давай обсудим, что не так". Может быть, мы больше никогда не будем разговаривать и станем врагами или что-то еще. Но в данный момент мне все равно», — приводит слова Медведева АТР.

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