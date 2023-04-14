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    Медведев с трудом одолел Зверева на турнире в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Александр Зверев
    Российский теннисист Даниил Медведев в упорнейшем матче победил немца Александра Зверева на турнире в Монте-Карло.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В поединке третьего круга пятый в мировом рейтинге Медведев взял верх над соперником в овертайме со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 8 минут.

    27-летний Медведев три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету 25-летнего Зверева четыре эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

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