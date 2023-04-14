Медведев с трудом одолел Зверева на турнире в Монте-Карло

Российский теннисиств упорнейшем матче победил немцана турнире в Монте-Карло.

В поединке третьего круга пятый в мировом рейтинге Медведев взял верх над соперником в овертайме со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 8 минут.

27-летний Медведев три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету 25-летнего Зверева четыре эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале грунтового турнира Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне.