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    Кафельников — о снятии Медведева с турнира в Барселоне: Я бы играл

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал решение российского теннисиста Даниила Медведева пропустить турнир в Барселоне.

    Евгений Кафельников
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    Евгений Кафельников

    «Трудно сказать, правильно или нет, что Медведев снялся с турнира в Барселоне. Я не знаю, с чем это связано: травма или просто желание отдохнуть. Если травма, то это одно. Если отдохнуть, то я не думаю, что он довольно таки много наигрался на грунтовом покрытии, чтобы себе делать какой-то отдых.

    Я бы играл. Через количество матчей приходит уверенность. В его случае я бы не рекомендовал пропускать грунт. Но он вместе со своей командой знает лучше, что ему надо. Прислушиваться ко мне он не будет. Я бы сделал по-другому», — цитирует Медведева «Чемпионат».

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