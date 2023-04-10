Гахов победил Макдональда и вышел во 2-й круг турнира в Монте-Карло, где сыграет с Джоковичем

Иван Гахов Фото: globallookpress.com
26-летний россиянин в матче первого круга основной сетки сенсационно смог сломить сопротивление представителя США Маккензи Макдональда.
Соперники провели на корте 2 часа 2 минуты и завершили встречу со счетом 7:6, 2:6, 6:3 в пользу 186-го в мировом рейтинге Гахова.
Таким образом, Гахов пробился в основную сетку турнира в Монте-Карло.
В следующем раунде Гахова предстоит сразиться с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии.