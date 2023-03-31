Медведев: Я должен приложить все усилия, чтобы выиграть финал

Российский теннисистпрокомментировал победу над соотечественникоми выход в финал «Мастерса» в Майами (США).

«Думаю, в 2019 году я выходил в шесть финалов подряд. Жаль, что скоро начинается грунтовый сезон, но я постараюсь повторить достижение. Пока я очень доволен своими результатами, но это еще не конец. Я должен приложить все усилия, чтобы выиграть финал.

Я должен верить в себя. Я знаю, что способен выигрывать большие титулы. Знаю, что могу хорошо играть и победить кого угодно. Карлос сейчас в огне, но невозможно выиграть 100 матчей подряд, так или иначе кто-то потушит огонь. Это может сделать Синнер сегодня, это могу быть я в финале, это может быть кто-то другой на следующем турнире. Нужно верить в себя, стараться изо всех сил. Я собираюсь насладиться просмотром их матча и буду готовиться сыграть с победителем», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

В финале Медведев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).