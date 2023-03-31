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    Медведев: Я должен приложить все усилия, чтобы выиграть финал

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Карен Хачанов
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Кареном Хачановым и выход в финал «Мастерса» в Майами (США).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Думаю, в 2019 году я выходил в шесть финалов подряд. Жаль, что скоро начинается грунтовый сезон, но я постараюсь повторить достижение. Пока я очень доволен своими результатами, но это еще не конец. Я должен приложить все усилия, чтобы выиграть финал.

    Я должен верить в себя. Я знаю, что способен выигрывать большие титулы. Знаю, что могу хорошо играть и победить кого угодно. Карлос сейчас в огне, но невозможно выиграть 100 матчей подряд, так или иначе кто-то потушит огонь. Это может сделать Синнер сегодня, это могу быть я в финале, это может быть кто-то другой на следующем турнире. Нужно верить в себя, стараться изо всех сил. Я собираюсь насладиться просмотром их матча и буду готовиться сыграть с победителем», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

    В финале Медведев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

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