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    Медведев прокомментировал свой старт на турнире в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победу над испанцем Роберто Карбальес-Баэной в матче второго круга на турнире в Майами (США).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «После финала Индиан-Уээллса с Карлосом Алькарасом я подумал, что мне нужно чаще пользоваться укороченным ударом. Мне всегда нравились дроп-шоты, но это не то оружие в моей игре, которое я собираюсь использовать по 50 раз за один матч.

    Игроку нужно быть уверенным в этом ударе, чтобы им пользоваться. Сегодня это сработало довольно хорошо», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

  • Медведев с победы стартовал на турнире в Майами
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