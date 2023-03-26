Медведев прокомментировал свой старт на турнире в Майами

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«После финала Индиан-Уээллса с Карлосом Алькарасом я подумал, что мне нужно чаще пользоваться укороченным ударом. Мне всегда нравились дроп-шоты, но это не то оружие в моей игре, которое я собираюсь использовать по 50 раз за один матч.
Игроку нужно быть уверенным в этом ударе, чтобы им пользоваться. Сегодня это сработало довольно хорошо», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.
Следующим соперником Даниила Медведев по турниру в Майами станет словак Алекс Молчан.