Медведев прокомментировал свой старт на турнире в Майами

Российский теннисистподелился эмоциями после победу над испанцемв матче второго круга на турнире в Майами (США).

«После финала Индиан-Уээллса с Карлосом Алькарасом я подумал, что мне нужно чаще пользоваться укороченным ударом. Мне всегда нравились дроп-шоты, но это не то оружие в моей игре, которое я собираюсь использовать по 50 раз за один матч.

Игроку нужно быть уверенным в этом ударе, чтобы им пользоваться. Сегодня это сработало довольно хорошо», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Следующим соперником Даниила Медведев по турниру в Майами станет словак Алекс Молчан.