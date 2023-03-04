ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюИз легенды в клоуны. Как Жозе Моуринью превратился в посмешище
  • 20:02
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом»
  • 19:59
    • «Тоттенхэм» на выезде уступил «Вулверхэмптону»
  • 19:55
    • Гол Фофана принес «Челси» победу над «Лидсом»
  • 19:39
    • Медведев победил Рублева и выиграл третий турнир подряд
  • 18:31
    • «Зенит» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Медведев: Это невероятно, доволен последними тремя неделями

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над Андреем Рублевым (6:2, 6:2) в финале турнира в Дубае (ОАЭ).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Это невероятно. Начало года было не лучшим в плане тенниса. Когда ты не побеждаешь в турнирах, ты начинаешь сомневаться в своих силах. Но сейчас я чувствую себя лучше. Доволен последними тремя неделями, теперь жду следующих турниров.

  • Медведев победил Рублева и выиграл третий турнир подряд
  • Читайте по теме

    • Сейчас моя уверенность в себе на хорошем уровне. Иногда ты думаешь, что делаешь все правильно, но проигрываешь. А иногда бывает, что делаешь неправильные вещи, но побеждаешь. Ты стараешься идти дальше, продолжать, прибавлять. Много раз на этом турнире мячи после моих ударов приземлялись не совсем там, где я ожидал, но это придает уверенности», — заявил Медведев прямо на корте после игры.

    Таким образом, Медведев выиграл третий турнир подряд: ранее он победил на соревнованиях в Роттердаме и Дохе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ потеряет очки?!
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 3.64
    •
  • «Матрасники» быстро расправятся с «Севильей»
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Милан» разделается с «фиалками»
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс 4 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры