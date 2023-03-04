Медведев: Это невероятно, доволен последними тремя неделями

Российский теннисиствысказался о победе над(6:2, 6:2) в финале турнира в Дубае (ОАЭ).

«Это невероятно. Начало года было не лучшим в плане тенниса. Когда ты не побеждаешь в турнирах, ты начинаешь сомневаться в своих силах. Но сейчас я чувствую себя лучше. Доволен последними тремя неделями, теперь жду следующих турниров.

Сейчас моя уверенность в себе на хорошем уровне. Иногда ты думаешь, что делаешь все правильно, но проигрываешь. А иногда бывает, что делаешь неправильные вещи, но побеждаешь. Ты стараешься идти дальше, продолжать, прибавлять. Много раз на этом турнире мячи после моих ударов приземлялись не совсем там, где я ожидал, но это придает уверенности», — заявил Медведев прямо на корте после игры.

Таким образом, Медведев выиграл третий турнир подряд: ранее он победил на соревнованиях в Роттердаме и Дохе.