Джокович: Не чувствую себя старым, чтобы закончить карьеру

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
«Не чувствую себя таким старым, чтобы закончить карьеру. Мое тело все еще служит мне, хорошо слушается меня. Это важно, когда вы добираетесь до возраста 35+.
Я просто хочу продолжать, пока чувствую себя хорошо и могу соревноваться с молодежью, чтобы быть одним из кандидатов на победу в турнирах "Большого шлема", — цитирует Джоковича Reuters.
24 сентября 35-летний теннисист разгромил Фрэнсиса Тиафо из США в третьем матче второго игрового дня Кубка Лейвера.
Для серба это был первый матч за 76 дней — после финала Уимблдона. Джокович пропустил все турниры в Северной Америке из-за нежелания прививаться от коронавируса.