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    Джокович: Не чувствую себя старым, чтобы закончить карьеру

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Не чувствую себя таким старым, чтобы закончить карьеру. Мое тело все еще служит мне, хорошо слушается меня. Это важно, когда вы добираетесь до возраста 35+.

    Я просто хочу продолжать, пока чувствую себя хорошо и могу соревноваться с молодежью, чтобы быть одним из кандидатов на победу в турнирах "Большого шлема", — цитирует Джоковича Reuters.

    24 сентября 35-летний теннисист разгромил Фрэнсиса Тиафо из США в третьем матче второго игрового дня Кубка Лейвера.

    Для серба это был первый матч за 76 дней — после финала Уимблдона. Джокович пропустил все турниры в Северной Америке из-за нежелания прививаться от коронавируса.

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