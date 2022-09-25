Джокович: Не чувствую себя старым, чтобы закончить карьеру

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисистзаявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Не чувствую себя таким старым, чтобы закончить карьеру. Мое тело все еще служит мне, хорошо слушается меня. Это важно, когда вы добираетесь до возраста 35+.

Я просто хочу продолжать, пока чувствую себя хорошо и могу соревноваться с молодежью, чтобы быть одним из кандидатов на победу в турнирах "Большого шлема", — цитирует Джоковича Reuters.

24 сентября 35-летний теннисист разгромил Фрэнсиса Тиафо из США в третьем матче второго игрового дня Кубка Лейвера.

Для серба это был первый матч за 76 дней — после финала Уимблдона. Джокович пропустил все турниры в Северной Америке из-за нежелания прививаться от коронавируса.