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    Самсонова выиграла у Мугурусы на турнире в Токио

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Гарбин Мугуруса
    Россиянка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Токио (Япония), призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В матче 1/4 финала Самсонова одержала победу над экс-первой ракеткой мира испанкой Гарбин Мугурусой со счетом 6:4, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

    Людмила за это время выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Самсоновой, которая в августе выиграла турниры в Вашингтоне и Кливленде, станет китаянка Чжан Шуай.

    Напомним, еще одной полуфиналисткой турнира в Токио стала Вероника Кудерметова.

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