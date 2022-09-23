Самсонова выиграла у Мугурусы на турнире в Токио

Россиянкавышла в полуфинал турнира в Токио (Япония), призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов.

В матче 1/4 финала Самсонова одержала победу над экс-первой ракеткой мира испанкой Гарбин Мугурусой со счетом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

Людмила за это время выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Самсоновой, которая в августе выиграла турниры в Вашингтоне и Кливленде, станет китаянка Чжан Шуай.

Напомним, еще одной полуфиналисткой турнира в Токио стала Вероника Кудерметова.