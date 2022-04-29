Дарья Касаткина победила Анну Бондарь из Венгрии и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисисткаодержала победу над представительницей Венгриив первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде.

Счёт матча — 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Касаткиной. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.

На счету Касаткиной три подачи навылет и пять двойных ошибок. Российская спортсменка использовала пять брейк-пойнтов из 16 (процент реализации составил 31%). Бондарь провела три эйса и однажды ошиблась на подаче. Она реализовала четыре брейк-пойнта из 14 (29%).

Во втором круге турнира в Мадриде Касаткина сыграет либо с пятой ракеткой мира Марией Саккари (Греция), либо с финалисткой Открытого чемпионата США 2017 года Мэдисон Киз (США).