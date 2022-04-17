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    Касаткина сразится с Гауфф на старте турнира в Штутгарте, Квитова — с Плишковой

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Петра Квитова Каролина Плишкова
    Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 18 по 24 апреля.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Возглавила посев турнира первая ракетка мира, представительница Польши Ига Свёнтек. Она начнёт борьбу со второго круга, где сыграет либо с Викторией Голубич (Швейцария), либо с одной из победительниц квалификации.

    Второй сеяной стала испанка Паула Бадоса, на старте турнира её соперницей станет победительница встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — квалифаер.

    Третий номер посева белоруска Арина Соболенко во втором круге сыграет с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Юле Нимайер (Германия).

    В основную сетку соревнований попало трое россиянок. Дарья Касаткина в первом круге сразится с американкой Кори Гауфф. Екатерина Александрова встретится с китаянкой Чжан Шуай, Людмила Самсонова — с квалифаером.

    Из интересных противостояний первого круга стоит отметить матчи Петра Квитова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия) и Анетт Контавейт (Эстония) — Анжелика Кербер (Германия).

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