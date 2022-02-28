Медведев стал первой ракеткой мира

Медведев обошел в списке серба Новака Джоковича. На третьем месте значится представитель Германии Александр Зверев.
Андрей Рублев переместился с седьмого места на шестое. Аслан Карацев занимает 22-е место, Карен Хачанов — 25-е.
Джокович впервые с 3 февраля 2020 года потерял первую позицию в рейтинге.
1 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8 615 очков;
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8 465;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7 515;
4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 515;
5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6 445;
6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5 000;
7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4 928;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 915;
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 883;
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3 496…
22 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1 933…
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1 725.