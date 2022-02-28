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    Медведев стал первой ракеткой мира

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    Россиянин Даниил Медведев стал первой ракеткой мира в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, которая была опубликована на сайте организации.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев обошел в списке серба Новака Джоковича. На третьем месте значится представитель Германии Александр Зверев.

    Андрей Рублев переместился с седьмого места на шестое. Аслан Карацев занимает 22-е место, Карен Хачанов — 25-е.

    Джокович впервые с 3 февраля 2020 года потерял первую позицию в рейтинге.

    1 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8 615 очков;
    2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8 465;
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7 515;
    4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 515;
    5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6 445;
    6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5 000;
    7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4 928;
    8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 915;
    9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 883;
    10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3 496…
    22 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1 933…
    25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1 725.

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