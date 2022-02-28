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    Павлюченкова выступила с заявлением в связи с военными действиями

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова
    Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова опубликовала заявление в связи с военной специальной операцией России на Донбассе. Спортсменка призвала к миру и прекращению военных действий.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    «Я играю в теннис с тех пор, как была ребёнком. Всю свою жизнь я представляю Россию. Это мой дом и моя страна. Но сейчас я боюсь, ведь там находятся моя семья и друзья. Но я не боюсь чётко выразить свою позицию. Я против войны и насилия.

    Личные амбиции и политические мотивы не могут оправдать насилие. Это отнимает будущее не только у нас, но и у детей. Я нахожусь в смятении, не знаю, как помочь в этой ситуации.

    Я — спортсменка, которая играет в теннис. Я не политик, не общественный деятель. У меня нет опыта в таких ситуациях. Я лишь могу публично не согласиться с этими действиями, говорить об этом открыто. Остановите войну, остановите насилие», — написала Павлюченкова.

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