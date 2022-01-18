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    Медведев прокомментировал отсутствие Джоковича на Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP Australian Open Новак Джокович 
    Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, отразится ли отсутствие серба Новака Джоковича на его подходе к Открытому чемпионату Австралии — 2022.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев — прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трёх сетах уступил Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

    «Мельбурн и арена Рода Лэйвера — безусловно, его любимые места. Количество выигранных им здесь матчей, финалов — просто что-то нереальное.

    Знаете, я помню, как в прошлом году подумал: "Окей, это хороший вызов — попытаться остановить его". В итоге я был очень, очень далёк от того, чтобы реализовать это.

    Да, я вообще люблю вызовы, поэтому по возможности я бы с удовольствием сыграл с ним здесь, может быть, в его любимом финале, на арене Лэйвера, даже если бы он меня обыграл. Это приятный вызов, мне нравятся такие преграды в карьере.

    Но отсутствие Новака Джоковича никак не может повлиять на мой подход к турниру, потому что до победы мне предстоит семь сложных матчей.

    Если сравнивать с Открытым чемпионатом США, где мне удалось его обыграть, там всё было так же. До финала у меня было шесть сложных матча с сильными соперниками, которых я должен был обыграть, чтобы выйти в финал, а потом мне предстояло победить Новака.

    Тогда он собирался сделать что-то особенное. Мне удалось хорошо подготовиться к матчу, я показал неплохой теннис и сумел выиграть.

    То же самое в Австралии. Независимо от того, как я здесь выступлю, насколько далеко зайду, окажусь ли в финале, с кем я там сыграю — это всё будет нелегко.

    Вам в любом случае нужно показать себя с наилучшей стороны, чтобы выиграть турнир Большого шлема», — цитирует Медведева «Чемпионат».

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