Тарпищев уверен, что Джокович не сыграет на Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР)высказался по поводу решения суда Мельбурна об аннулировании визы сербского теннисиста

В понедельник суд Мельбурна рассмотрел апелляцию Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию первой ракетки мира и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.

«Ну, решил суд отменить аннуляцию визы Джоковича, а дальше-то что? Дальше ATP уже должна решать, дальше организаторы ему запретят играть и все.

Будет еще продолжение какое-то, эта новость еще ничего не значит.

Я ничего не думаю, потому что это право организаторов. По визе он попал, но ATP до сих пор молчит, не высказывает мнение, а организаторы приняли решение, что невакцинированные не могут участвовать. Слова за организаторами», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.