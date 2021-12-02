Рублев назвал себя дураком после победы в матче Кубка Дэвиса

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
Россиянин вел 5:3 во втором сете, но проиграл его 5:7.
«Сам виноват. Расслабился, вместо того чтобы быть сконцентрированным и заканчивать матч. Допустил простые ошибки, сам вернул его в игру.
Он почувствовал кураж, нечего терять, стал здорово играть. Я вдобавок показал эмоции, и начались качели в третьем сете.
Ругал и себя, и не себя. Что случилось с подачей во втором сете? Потому что я дурак, расслабился. Какие эмоции были в конце? Прибить себя.
Чуть 0:1 не проиграли, из-за такого косяка могли не выйти в полуфинал. Пусть будет уроком», — рассказал Рублев «Матч ТВ».
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса и сыграет против Германии.