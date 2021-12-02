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    Рублев назвал себя дураком после победы в матче Кубка Дэвиса

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Кубок Дэвиса ATP
    Российский теннисист Андрей Рублев признался, что победа в четвертьфинале Кубка Дэвиса над шведом Элиасом Юмером далась ему тяжело.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Россиянин вел 5:3 во втором сете, но проиграл его 5:7.

    «Сам виноват. Расслабился, вместо того чтобы быть сконцентрированным и заканчивать матч. Допустил простые ошибки, сам вернул его в игру.

    Он почувствовал кураж, нечего терять, стал здорово играть. Я вдобавок показал эмоции, и начались качели в третьем сете.

    Ругал и себя, и не себя. Что случилось с подачей во втором сете? Потому что я дурак, расслабился. Какие эмоции были в конце? Прибить себя.

    Чуть 0:1 не проиграли, из-за такого косяка могли не выйти в полуфинал. Пусть будет уроком», — рассказал Рублев «Матч ТВ».

    Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса и сыграет против Германии.

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