Медведев проиграл Звереву в финале Итогового чемпионата ATP

Российский теннисистпотерпел поражение от представителя Германиив финале Итогового чемпионата ATP.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Зверев выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 4.

На счету Медведева 3 эйса и 2 двойные ошибки. Брейк-поинтов у россиянина не было.

Для Зверева это второй в карьере триумф на Итоговом чемпионате. Первый состоялся в 2018 году.

Медведев свой единственный титул на Итоговых чемпионатах завоевал в прошлом году.