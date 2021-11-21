ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БерезуцкийОтскочили. ЦСКА в меньшинстве чуть не проиграл третий матч подряд
  • 20:31
    • Медведев проиграл Звереву в финале Итогового чемпионата ATP
  • 20:05
    • «Реал» обыграл «Гранаду» и вышел на первое место в Примере
  • 19:06
    • «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон»
  • 18:36
    • «Сочи» — «Рубин»: составы команд на матч 15 тура РПЛ
  • 18:30
    • «Динамо» разгромило «Арсенал», забив 5 мячей
    Все новости спорта

    Медведев проиграл Звереву в финале Итогового чемпионата ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Александр Зверев
    Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в финале Итогового чемпионата ATP.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 4:6, 4:6.

    Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Зверев выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 4.

    На счету Медведева 3 эйса и 2 двойные ошибки. Брейк-поинтов у россиянина не было.

    Для Зверева это второй в карьере триумф на Итоговом чемпионате. Первый состоялся в 2018 году.

    Медведев свой единственный титул на Итоговых чемпионатах завоевал в прошлом году.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Дженоа» проиграет в первом матче под руководством Шевченко?
  • «Дженоа» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Продолжит ли «Наполи» беспроигрышную серию в чемпионате Италии?
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Зверева в финале Итогового турнира ATP?
  • Зверев — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.03
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры