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    Определились соперники Медведева и Рублева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

    Теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв Карен Хачанов Прогнозы на теннис
    Опубликована сетка предстоящего «Мастерса», который пройдет в Индиан-Уэллсе (США).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Теннисисты из топ-32 посева вступят в борьбу со второго круга.

    Даниил Медведев, посеяный под первым номером, сразится с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Джеймс Дакворт (Австралия). Первым соперником Андрея Рублева (4-го сеяного) будет победитель испанского дерби Карлос Табернер — Хауме Мунар.

    Аслан Карацев (19) сыграет либо с американцем Захари Свайдой (WC), либо с победителем квалификации. Карен Хачанов (24) сразится с победителем встречи Доминик Кепфер (Германия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

    Матчи основной сетки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе начнутся 7 октября.

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