Определились соперники Медведева и Рублева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Теннисисты из топ-32 посева вступят в борьбу со второго круга.
Даниил Медведев, посеяный под первым номером, сразится с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Джеймс Дакворт (Австралия). Первым соперником Андрея Рублева (4-го сеяного) будет победитель испанского дерби Карлос Табернер — Хауме Мунар.
Аслан Карацев (19) сыграет либо с американцем Захари Свайдой (WC), либо с победителем квалификации. Карен Хачанов (24) сразится с победителем встречи Доминик Кепфер (Германия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Матчи основной сетки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе начнутся 7 октября.