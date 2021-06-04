Веснина проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Елена Веснина Фото: globallookpress.com
В третьем круге бывшая 13-я ракетка мира проиграла представительнице Казахстана Елена Рыбакиной со счетом 1:6, 4:6.
Матч продолжался чуть больше часа.
Веснина за это время выполнила 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. Ее соперница выиграла на приеме четыре гейма.
Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница американского противостояния Серена Уильямс — Даниэль Коллинс.
Для Весниной это был всего лишь третий турнир в одиночном разряде после рождения дочери.