Веснина проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Россиянказавершила выступление на Открытом чемпионате Франции, который проходит в эти дни в Париже.

В третьем круге бывшая 13-я ракетка мира проиграла представительнице Казахстана Елена Рыбакиной со счетом 1:6, 4:6.

Матч продолжался чуть больше часа.

Веснина за это время выполнила 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. Ее соперница выиграла на приеме четыре гейма.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница американского противостояния Серена Уильямс — Даниэль Коллинс.

Для Весниной это был всего лишь третий турнир в одиночном разряде после рождения дочери.