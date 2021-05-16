Надаль обыграл Джоковича в финале «Мастерса» в Риме

Испанецстал победителем турнира Internazionali BNL d’Italia в Риме с призовым фондом свыше 2,56 миллионов евро.

В финале испанский теннисист обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 1:6, 6:3.

Всего за игру победитель совершил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. Джокович записал в свой актив 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Это была 57-я встреча двух теннисистов, а также 29-я на турнирах категории «Мастерс». Счет в личных встречах стал 29-28 в пользу Джоковича, на грунте — 19-7 в пользу Надаля.

Для испанского теннисиста это 10-й титул на турнире в Риме