Касаткина вышла во второй круг турнира в Парме

Российская теннисисткавышла во второй круг турнира в Парме.

В своем стартовом поединке россиянка обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась полтора часа. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-поинтов.

Се Шувэй ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 3 шанса из 12 взять подачу россиянки.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит либо с американкой Слоан Стивенс, либо с победительницей квалификации.