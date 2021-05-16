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    Касаткина вышла во второй круг турнира в Парме

    Теннис WTA Дарья Касаткина Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Парме.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В своем стартовом поединке россиянка обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счетом 6:4, 6:3.

    Встреча продолжалась полтора часа. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-поинтов.

    Се Шувэй ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 3 шанса из 12 взять подачу россиянки.

    За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит либо с американкой Слоан Стивенс, либо с победительницей квалификации.

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