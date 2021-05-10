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    Павлюченкова поднялась на 11 строк в рейтинге WTA

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    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 11 позиций в обновленном рейтинге WTA, став 30-й.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Ранее в мае 29-летняя спортсменка сыграла в полуфинале турнира в Мадриде, где уступила Арине Соболенко из Белоруссии, которая впоследствии завоевала чемпионский титул. Первой ракеткой России продолжает оставаться Вероника Кудерметова (28-е место).

    Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти. Вторая — японка Наоми Осака. На третьем месте румынка Симона Халеп.

    Рейтинг WTA от 10 мая 2021

    1 (1) Эшли Барти (Австралия) 10090
    2 (2) Наоми Осака (Япония) 7650
    3 (3) Симона Халеп (Румыния) 6520
    4 (7) Арина Соболенко (Белоруссия) 6195
    5 (4) София Кенин (США) 5905
    6 (5) Элина Свитолина (Украина) 5835
    7 (6) Бьянка Андрееску (Канада) 5265
    8 (8) Серена Уильямс (США) 4850
    9 (9) Каролина Плишкова (Чехия) 4660
    10 (12) Петра Квитова (Чехия) 4160
    28 (28) Вероника Кудерметова (Россия) 2160
    30 (41) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2070
    33 (32) Екатерина Александрова (Россия) 1935
    37 (37) Дарья Касаткина (Россия) 1800
    38 (36) Светлана Кузнецова (Россия) 1692
    42 (62) Паула Бадоса (Испания) 1626
    73 (74) Анна Блинкова (Россия) 1110
    78 (76) Анастасия Потапова (Россия) 1061
    90 (96) Варвара Грачева (Россия) 879
    100 (98) Маргарита Гаспарян (Россия) 826

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