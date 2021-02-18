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    Джокович обыграл Карацева и прошел в финал Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Серб Новак Джокович в очередной раз сыграет в финале Australian Open. В матче 1/2 теннисист обыграл россиянина Аслана Карацева с общим счетом 3:0.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Джокович испытал трудности во втором сете, когда Карацев стал его догонять, однако серьезной угрозы это ему не несло. По сетам серб выиграл 6:3, 6:4, 6:2.

    За 1 час 55 минут победитель сделал 17 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов. У Карацева 6 эйсов, две ошибки и брейк-поинт.

    Напомним, что в прошлом раунде Джокович справился с Александром Зверевым (6:7, 6:2, 6:4, 7:6). Следующий соперник определится в паре Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

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