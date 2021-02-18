Джокович обыграл Карацева и прошел в финал Australian Open

Сербв очередной раз сыграет в финале Australian Open. В матче 1/2 теннисист обыграл россиянинас общим счетом 3:0.

Джокович испытал трудности во втором сете, когда Карацев стал его догонять, однако серьезной угрозы это ему не несло. По сетам серб выиграл 6:3, 6:4, 6:2.

За 1 час 55 минут победитель сделал 17 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов. У Карацева 6 эйсов, две ошибки и брейк-поинт.

Напомним, что в прошлом раунде Джокович справился с Александром Зверевым (6:7, 6:2, 6:4, 7:6). Следующий соперник определится в паре Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).