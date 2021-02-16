ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Australian Open. Карацев пробился в полуфинал турнира

    16 февраля в Мельбурне проходят поединки 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

    Теннис Australian Open ATP WTA Наоми Осака Григор Димитров Прогнозы на теннис
    Вся лентаСамое главное
    Диего КостаТрансферный дайджест. 9-15 февраля bwinЕдинственное верное решение. Российский bwin заявил о прекращении работы Пьер-Эмерик Обамеянг принимает поздравленияВажный хет-трик Обамеянга. Лондонские беды «Лидса» продолжаются
  • 09:47
    • Карацев обыграл Димитрова и пробился в полуфинал АО
  • 07:00
    • Осака — первая полуфиналистка Australian Open
  • 00:54
    • «Челси» обыграл «Ньюкасл»
  • 00:31
    • «Бавария» не справилась с «Арминией»
  • 00:11
    • Источник: Алаба дал согласие на переход в «Реал»
  • 22:55
    • Дубль Да Косты помог «Ак Барсу» одолеть рижское «Динамо»
  • 22:32
    • Источник: Рамос уходит из «Реала»
    Все новости спорта
    Аслан Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев

    Мужчины

    Аслан Карацев (Россия) — Григор Димитров (Болгария) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2

    Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    В матче 1/4 финала турнира он в четырех сетах победил болгарина Григора Димитрова — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

    Поединок продлился 2 часа 32 минуты. Аслан, впервые в карьере попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

    В полуфинале 27-летний россиянин встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

    Женщины

    Наоми Осака (Япония) — Си Шувэй (Тайвань) — 6:2, 6:2

    Японка Наоми Осака первой пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде.

    В четвертьфинале Осака, посеяная под третьим номером, разгромила представительницу Тайваня Се Шувэй — 6:2, 6:2.

    Матч продлился чуть более часа. Осака семь раз подала навылет и взяла четыре гейма на приеме. Это четвертая победа японки над Се Шувэй за карьеру. Наоми одержала 19-ю победу подряд, она не проигрывает с марта прошлого года.

    Следующей соперницей Осаки станет победитель в паре Серена Уильямс (США) — Симона Халеп (Румыния).

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  116
  • Суперэкспресс на еврокубки 16-18 февраля
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры