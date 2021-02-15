Australian Open. Медведев сыграет с Рублевым в 1/4 финала, Свитолина выбыла

Мужчины

Даниил Медведев (Россия) — Маккензи Макдональд (США) — 6:4, 6:2, 6:3

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Australian Open-2021 в мужском одиночном разряде.

В матче четвертого круга он уверенно обыграл американца Маккензи Макдональда — 6:4, 6:2, 6:3.

Поединок продлился 1 час 30 минут. Медведев сделал семь эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи. Макдональд сделал один эйс, совершил две двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:2, 7:6 отказ второго игрока

Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал Australian Open. В матче 1/8 финала он встречался с норвежцем Каспером Руудом.

Первые две партии завершились в пользу Рублева — 6:2, 7:6. После этого Рууд отказался от продолжения борьбы.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Рублев сделал четыре эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Рууд сделал пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех.

За выход в полуфинал турнира Рублев поборется с соотечественником Даниилом Медведевым.

Женщины

Джессика Пегула (США) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 3:6, 6:3

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/8 финала Australian Open уступила американке Джессике Пегуле со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Пятая ракетка мира сделала 4 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Американка 4 раза подала навылет, дважды ошиблась на второй подаче и взяла 4 брейка.

В четвертьфинале турнира 61-я ракетка мира встретится с победительницей матча Дона Векич (Хорватия) — Дженнифер Брэди (США).

Дженнифер Брэди (США) — Донна Векич (Хорватия) — 6:1, 7:5

Американская теннисистка Дженнифер Брэди в 1/8 финала Australian Open обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:1, 7:5.

Встреча длилась 1 час 32 минуты. Американка сделала 9 эйсов, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнта. Хорватка четыре раза подала навылет, семь раз ошиблась на второй подаче и взяла один брейк.