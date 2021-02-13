Australian Open. Медведев пробился в четвертый раунд, Рублев играет с Лопесом

Мужчины

Даниил Медведев (Россия) — Филип Краинович (Сербия) — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Australian Open.

В третьем раунде соревнований четвертый сеянный одолел серба Филипа Краиновича в пяти сетах— 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

Продолжительность поединка составила 3 часа 6 минут. Медведев в игре с сербом совершил 15 подач навылет, 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов (35%). У его оппонента, имеющего 33-ю позицию в рейтинге, — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 11 (27%).

Маккензи Макдональд (США) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4

Следующим соперником 25-летнего россиянина станет американец Маккензи Макдональд, который в трех сетах разобрался с юножноамериканцем Ллойдом Харрисом — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4.

Каспер Рууд (Норвегия) — Раду Албот (Молдавия) — 6:1, 5:7, 6:4, 6:4

Еще одним участником четвертого круга стал норвежец Каспер Рууд, выигравший в четырех партиях у молдованина Раду Албота — 6:1, 5:7, 6:4, 6:4.

Следующим соперником норвежца станет победитель во встрече Андрей Рублев (Россия) — Фелисиано Лопес (Испания).

Андрей Рублев (Россия) — Фелисьяно Лопес (Испания) 7:5, 6:2, 6:3

Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга Australian Open в трех сетах справился с испанцем Фелисиано Лопесом — 7:5, 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 30 минут. Восьмая ракетка мира Рублев выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Лопес, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала Даниил сыграет против Каспера Рууда из Норвегии, который обыграл молдаванина Раду Албота.

Стефанос Циципас (Греция) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:1, 6:1

Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге Australian Open победил шведа Микаэля Имера со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

Встреча длилась 1 час 36 минут. Шестой номер ATP сделал 8 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Циципас встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Маттео Берреттини (Италия).

Женщины

Элина Свитолина (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:0

Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Australian Open-2021. В третьем круге Свитолина, посеяная под пятым номером, уверенно обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана — 6:4, 6:0.

Джессика Пегула (США) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Следующей соперницей Свитолиной будет американка Джессика Пегула, которая разгромила француженку Кристину Младенович — 6:2, 6:1.

Каролина Мухова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:5, 7:5

Шестая сеяная чешка Каролина Плишкова не смогла преодолеть барьер третьего раунда, уступив своей соотечественнице Каролине Муховой — 5:7, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 55 минут. Мухова за выход в 1/4 финала теперь поспорит с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Дженнифер Брэди (США) — Кая Юван (Словения) — 6:1, 6:3

Американка Дженнифер Брэди в двух сетах разобралась со словенской теннисисткой Каей Юван — 6:1, 6:3.

Донна Векич (Хорватия)— Кайя Канепи (Эстония) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4

В 1/8 финала Брэди сыграет против хорватки Донны Векич, которая в трех сетах обыграла эстонку Кайю Канепи — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.