ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Australian Open. Медведев пробился в четвертый раунд, Рублев играет с Лопесом

    В шестой день Открытого чемпионата Австралии по теннису проходят поединки третьего раунда

    Теннис Australian Open ATP WTA Даниил Медведев Элина Свитолина Раду Албот Каролина Плишкова Донна Векич Прогнозы на теннис
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент Даниил МедведевAustralian Open. Медведев пробился в четвертый раунд, Рублев играет с Лопесом «Рейнджерс» — «Бостон»НХЛ. «Бостон» обыграл «Рейнджерс», «Аризона» уступила «Сент-Луису»
  • 09:24
    • Рублев обыграл Лопеса и пробился в четвертый круг AO
  • 08:34
    • Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
  • 07:47
    • Рондон успешно прошел медосмотр для ЦСКА
  • 07:00
    • Игроки «Крыльев Советов» подрались с соперниками в матче на сборах в Турции
    Все новости спорта
    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Мужчины

    Даниил Медведев (Россия) — Филип Краинович (Сербия) — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0

    Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Australian Open.

    В третьем раунде соревнований четвертый сеянный одолел серба Филипа Краиновича в пяти сетах— 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

    Продолжительность поединка составила 3 часа 6 минут. Медведев в игре с сербом совершил 15 подач навылет, 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов (35%). У его оппонента, имеющего 33-ю позицию в рейтинге, — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 11 (27%).

    Маккензи Макдональд (США) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4

    Следующим соперником 25-летнего россиянина станет американец Маккензи Макдональд, который в трех сетах разобрался с юножноамериканцем Ллойдом Харрисом — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4.

    Каспер Рууд (Норвегия) — Раду Албот (Молдавия) — 6:1, 5:7, 6:4, 6:4

    Еще одним участником четвертого круга стал норвежец Каспер Рууд, выигравший в четырех партиях у молдованина Раду Албота — 6:1, 5:7, 6:4, 6:4.

    Следующим соперником норвежца станет победитель во встрече Андрей Рублев (Россия) — Фелисиано Лопес (Испания).

    Андрей Рублев (Россия) — Фелисьяно Лопес (Испания) 7:5, 6:2, 6:3

    Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга Australian Open в трех сетах справился с испанцем Фелисиано Лопесом — 7:5, 6:2, 6:3.

    Встреча продлилась 1 час 30 минут. Восьмая ракетка мира Рублев выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

    Лопес, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

    В 1/8 финала Даниил сыграет против Каспера Рууда из Норвегии, который обыграл молдаванина Раду Албота.

    Стефанос Циципас (Греция) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:1, 6:1

    Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге Australian Open победил шведа Микаэля Имера со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

    Встреча длилась 1 час 36 минут. Шестой номер ATP сделал 8 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов.

    В 1/8 финала Циципас встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Маттео Берреттини (Италия).

    Женщины

    Элина Свитолина (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:0

    Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Australian Open-2021. В третьем круге Свитолина, посеяная под пятым номером, уверенно обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана — 6:4, 6:0.

    Джессика Пегула (США) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:1

    Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Следующей соперницей Свитолиной будет американка Джессика Пегула, которая разгромила француженку Кристину Младенович — 6:2, 6:1.

    Каролина Мухова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:5, 7:5

    Шестая сеяная чешка Каролина Плишкова не смогла преодолеть барьер третьего раунда, уступив своей соотечественнице Каролине Муховой — 5:7, 5:7.

    Игра продолжалась 1 час 55 минут. Мухова за выход в 1/4 финала теперь поспорит с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Элисе Мертенс (Бельгия).

    Дженнифер Брэди (США) — Кая Юван (Словения) — 6:1, 6:3

    Американка Дженнифер Брэди в двух сетах разобралась со словенской теннисисткой Каей Юван — 6:1, 6:3.

    Донна Векич (Хорватия)— Кайя Канепи (Эстония) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4

    В 1/8 финала Брэди сыграет против хорватки Донны Векич, которая в трех сетах обыграла эстонку Кайю Канепи — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021     Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Специя — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры