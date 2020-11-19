Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

Первый номер в рейтинге ATP сербназвал россиянинаодним из лучших игроков мира

«Если быть честным, в конце первого сета и начале второго я себя не очень хорошо чувствовал. К концу встречи мне стало лучше, но к тому моменту я проиграл семь геймов подряд. У меня было несколько невынужденных ошибок, я не мог найти нужный ритм, а когда ты играешь против теннисиста уровня Медведева, это конец.

Я не могу позволять себе такое в матче с одним из лучших теннисистов мира. Медведев был просто лучше. Он отлично подавал и двигался. Я мог и должен был играть лучше, но Медведев заслужил победу», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал итогового турнира ATP, соперник 24-летнего россиянина определится позднее. 0