Медведев впервые выиграл парижский «Мастерс»

Российский теннисистстал победителем турнира серии «Мастерс-1000» в Париже.

В финальном поединке россиянин обыграл немца Александра Зверева — 5:7, 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 10.

Зверев подал 11 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 7 взять подачу соперника.

Для Медведева это первый титул в 2020 году и первый на парижских кортах. Ранее на «Мастерсах» он побеждал в Цинциннати и Шанхае.

Ранее среди россиян этот престижный трофей выигрывали Марат Сафин, Карен Хачанов и Николай Давыденко.

Благодаря этой победе Медведев поднимется на четвертое место в рейтинге ATP, опередив Роджера Федерера, который восстанавливается после операции.

Следующим турниром для россиянина станет Итоговый чемпионат, который пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне. 0