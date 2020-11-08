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    Медведев впервые выиграл парижский «Мастерс»

    Теннис ATP Даниил Медведев Александр Зверев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс-1000» в Париже.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В финальном поединке россиянин обыграл немца Александра Зверева — 5:7, 6:4, 6:1.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 10.

    Зверев подал 11 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 7 взять подачу соперника.

    Для Медведева это первый титул в 2020 году и первый на парижских кортах. Ранее на «Мастерсах» он побеждал в Цинциннати и Шанхае.

    Ранее среди россиян этот престижный трофей выигрывали Марат Сафин, Карен Хачанов и Николай Давыденко.

    Благодаря этой победе Медведев поднимется на четвертое место в рейтинге ATP, опередив Роджера Федерера, который восстанавливается после операции.

    Следующим турниром для россиянина станет Итоговый чемпионат, который пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне. 0

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