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    Рублев: Не знаю, почему сезон проходит так хорошо

    Теннис Андрей Рублёв ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в финал турнира в Вене.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    «Не знаю, почему все идет так хорошо. У меня прекрасная команда, меня окружают отличные друзья, которые всегда меня поддерживают. Может, именно поэтому я играю так хорошо.

    Приехал в Вену, понимая, что мне нечего терять. Сезон получился отличным, так что стараюсь просто получать довольствие.

    Могу только выкладываться в каждом розыгрыше, и это приводит меня в финале. Продолжу играть с таким настроем.

    В Вене я ни разу не отдал свою подачу? Даже не думал об этом. Я классно подаю — посмотрим, что будет в финале», — цитирует Рублева сайт ATP. 0

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