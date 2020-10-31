Рублев: Не знаю, почему сезон проходит так хорошо

Российский теннисистпрокомментировал выход в финал турнира в Вене.

«Не знаю, почему все идет так хорошо. У меня прекрасная команда, меня окружают отличные друзья, которые всегда меня поддерживают. Может, именно поэтому я играю так хорошо.

Приехал в Вену, понимая, что мне нечего терять. Сезон получился отличным, так что стараюсь просто получать довольствие.

Могу только выкладываться в каждом розыгрыше, и это приводит меня в финале. Продолжу играть с таким настроем.

В Вене я ни разу не отдал свою подачу? Даже не думал об этом. Я классно подаю — посмотрим, что будет в финале», — цитирует Рублева сайт ATP. 0