Изнер: Отмена Уимблдона станет горькой пилюлей

Американский теннисистподелился мнением о ситуации с проведениемна фоне пандемии коронавируса.

Предполагается, что решение будет принято в ближайшее время. Турнир должен стартовать 29 июня.

«Надеемся, что организаторы настроены оптимистично. Хотелось бы услышать от них что-то одобряющее. Возможно, всё сложится так, что в 2020 году Уимблдона не будет. В этом случае нам всем придётся проглотить горькую пилюлю.

Уимблдон нужно проводить в одно и то же время года. Учитывая покрытие, да и сам турнир, это важно. Но вполне вероятно, что турнир не состоится», — цитирует Изнера ESPN.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. 0