КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе обещает стать занять место Роналду и МессиРоналду и Месси: кто их наследник?
  • 10:14
    • «Эвертон» интересуется игроками «Ювентуса» и «Реала»
  • 09:46
    • Два игрока «Лейкерс» выздоровели после заражения коронавирусом
  • 08:59
    • «Луч» не будет выступать в ФНЛ
  • 08:46
    • ПСЖ нашел замену Кавани в «Монако»
  • 08:12
    • «Адмирал» не выступит в новом сезоне КХЛ
    Все новости спорта

    Изнер: Отмена Уимблдона станет горькой пилюлей

    Теннис Уимблдон ATP Джон ИзнерКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Американский теннисист Джон Иснер поделился мнением о ситуации с проведением Уимблдона на фоне пандемии коронавируса.

    Джон Изнер
    Джон Изнер

    Предполагается, что решение будет принято в ближайшее время. Турнир должен стартовать 29 июня.

    «Надеемся, что организаторы настроены оптимистично. Хотелось бы услышать от них что-то одобряющее. Возможно, всё сложится так, что в 2020 году Уимблдона не будет. В этом случае нам всем придётся проглотить горькую пилюлю.

    Уимблдон нужно проводить в одно и то же время года. Учитывая покрытие, да и сам турнир, это важно. Но вполне вероятно, что турнир не состоится», — цитирует Изнера ESPN.

    Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Звезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда
  • 28/02/2020 в 16:53
    •
  • Прогноз
  • ФК «Манагуа» — «Реал Эстели»
  • 2.00
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отдаст ли «Манагуа» лидерство?
  • ФК «Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • «Дирианген» и «Уолтер Феррети» сыграют результативно?
  • «Дирианген» — «Уолтер Феррети». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Рой Кин Футбол Капитан пожертвовал собой и вывел «Юнайтед» в финал. О камбэке «дьяволов» в игре с «Юве»Вспоминаем об ответной игре полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/1999 между «Ювентусом» и «Манчестером Юнайтед» Вчера в 17:110
  • 12:10
    • Организаторы US Open не намерены переносить турнир
  • 12:00
    • Арум раскритиковал UFC за попытки организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон
  • 11:45
    • Жиру ответил на оскорбление Бензема
    Криштиану Роналду Футбол Как коронавирус отразится на будущем РоналдуОстанется ли Криштиану в «Ювентусе»? Вчера в 06:080
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 11:33
    • Изнер: Отмена Уимблдона станет горькой пилюлей
  • 11:15
    • НХЛ продлила режим самоизоляции
  • 10:59
    • «Интер» намерен в ближайшее время согласовать переход Мертенса
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 24-30 мартаКуда перейдет бомбардир ПСЖ, переманит ли ЦСКА хавбека «Ливерпуля», расстанется ли «Баса» с молодым игроком и другие трансферные новости последних дней 30/03/2020 в 20:000
  • 10:46
    • «Реал» окончательно определился с будущим Хамеса
  • 10:28
    • Моресмо не верит в возобновление теннисного сезона
  • 09:56
    • «Милан» может усилиться форвардом «Наполи»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чинандега — Хувентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Окоталь — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Дирианген — Уолтер Феррети
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие