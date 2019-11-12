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    Федерер одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

    Теннис Финал Мирового Тура ATP ATP Роджер Федерер Маттео Берреттини Прогнозы на теннис
    Швейцарец Роджер Федерер обыграл итальянца Маттео Берреттини в групповом турнире Итогового турнира АТР — 7:6 (7:2), 6:3.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

    Федерер 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Берреттини отметился шестью эйсами. При этом он допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейка — 0 из 3.

    Счет в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу швейцарца.

    Напомним в первом круге Федерер неожиданно проиграл австрийцу Доминику Тиму. Позже сегодня Тим проведет поединок против серба Новака Джоковича. 0

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