Федерер одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

Роджер Федерер
globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Федерер 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Берреттини отметился шестью эйсами. При этом он допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейка — 0 из 3.
Счет в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу швейцарца.
Напомним в первом круге Федерер неожиданно проиграл австрийцу Доминику Тиму. Позже сегодня Тим проведет поединок против серба Новака Джоковича. 0