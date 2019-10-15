Медведев может сняться с Кубка Кремля

Российский теннисистне исключил, что ему придется пропустить «ВТБ Кубок Кремля».

«На самом деле, я должен посмотреть, как буду себя чувствовать. Я, конечно, собирался играть, но тяжело. После Шанхая разница во времени, перелет, и никто не знал, что я снова выйду в финал и выиграю "Мастерс". Решение, играть или нет, приму во вторник.

В конце сезона физическое состояние выходит на первый план, все устали, и надо прислушиваться к своему телу, карьера длинная. Сейчас я не могу заглядывать на четыре недели вперед, обещать ничего не могу. Сейчас в планах играть турниры в Москве, Вене, Париже и Кубок Дэвиса», — цитирует теннисиста ТАСС.

Напомним, Медведев в Шанхае выиграл четвертый титул в текущем сезоне. Более того, после проигрыша в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю, Даниил не проиграл ни одного сета в девяти матчах. В мировом рейтинге он занимает четвертое место. 0