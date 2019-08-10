Надаль одержал волевую победу над Фоньини

Испанский теннисиствышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале.

В четвертьфинальном поединке первый номер посева обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 2:6, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Надаль выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-поинта из 6. У Фоньини 4 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 5.

Соперник Надаля по полуфиналу определится по итогам матча между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и французом Гаэлем Монфисом. Им не удалось завершить свой поединок 9 августа из-за дождя. 0