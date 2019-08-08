Кузнецова и Александрова — в третьем круге турнира в Торонто

Российские теннисисткивышли в третий круг одиночного разряда турнира в Торонто.

Кузнецова нанесла поражение хорватке Донне Векич в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:3.

Поединок продолжался 1 час 48 минут. Кузнецова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. У Векич 1 эйс, 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В третьем круге Светлана встретится с румынкой Симоной Халеп, которая является действующей чемпионкой турнира.

Александрова матче второго круга она за 1 час и 6 минут обыграла представительницу Китая Чжан Шуай — 6:4, 6:3. Далее она сыграет с американкой Сереной Уильямс.

Еще одна представительница России Анастасия Павлюченкова проиграла латвийке Елене Остапенко — 2:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался 1 час 49 минут.

Кроме того, зачехлила ракетку в Канаде и Дарья Касаткина, которая не справилась с местной теннисисткой Бьянкой Андрееску — 7:5, 2:6, 5:7.

Матч продлился 2 часа 40 минут. Касаткина 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. 0