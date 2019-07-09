Халеп вышла в полуфинал Уимблдона

Румынская теннисисткастала первой полуфиналисткой Уимблдона.

В матче 1/4 финала Халеп в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжан Шуай - 7:6, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Экс-первая ракетка мира по ходу встречи записала себе в актив один эйс и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Также она совершила одну двойную ошибку. У ее соперницы один эйс, две двойные ошибки и один брейк.

В полуфинале Халеп встретится с победительницей поединка между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Муховой. 0